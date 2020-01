« Après-midi Cabaret », dimanche 19 janvier à Calvi avec la Ligue contre le cancer

La présidente de la Ligue contre le Cancer Calvi-Balagne, Jeannine Maraninchi, et ses bénévoles organisent un « Après-midi Cabaret », ce dimanche 19 janvier à l’Hôtel Mariana.



Au programme ?

Le show des Pin-Up de Corse, précédé, en première partie, du groupe musical balanin « A Tè » ;

Paul Sinibaldi et ses musiciens prendront ensuite le relais pour vous faire danser allègrement.



Le public est attendu nombreux à 14h30 pour ce bel après-midi festif. L’entrée est fixée à 15 euros.

La présidente Jeannine Maraninchi et son équipe comptent sur votre présence et votre générosité pour que ce moment soit un succès : « De plus en plus votre soutien financier nous permet d’aider les malades, de soutenir leurs familles et contribuer aussi à la recherche médicale ».