Après la première défaite à Furiani -Tavenot (SC Bastia) : "On a manqué de maîtrise technique"

Benoît Tavenot, entraineur du SCB

« Il nous a manqué de la maitrise technique, on a eu trop de déchets dans le jeu. Face à ce genre d’équipes qui nous laissent le ballon, il faut être plus technique. On a eu des problèmes pour faire arriver de bons ballons à nos offensifs. On a été pauvre dans les 25 derniers mètres. Grenoble nous a imposé un faux rythme et on n’a pas fait assez de bonnes choses pour nous en sortir. Avant le match j’ai senti une légère tension chez les joueurs,. On a la chance de revenir au score mais on a manqué de maitrise dans bien des domaines. Dans le contenu on a été trop moyens avec le ballon. On a fait preuve de fébrilité. Ce soir ça fait mal, mal d’avoir perdu, mal d’avoir perdu notre invincibilité à domicile et cette invincibilité me tenait à cœur. Il reste 15 jours de travail, 2 matchs et il est hors de question de perdre 3 matchs d’affilée, de terminer 9e ou 10e . On ira à Guingamp pour faire un bon match et montrer qu’on est une bonne équipe ».



Franck Rizzetto, entraineur de Grenoble

«J’ai une équipe qui ne lâche rien. Il y a toujours eu un très bon état d’esprit. Ce soir on n’avait aucune animosité contre Bastia, on voulait prendre des points après deux défaites de suite. On n’a parfois manqué de justesse technique en première mi-temps. On a la qualité technique pour faire la différence et parfois ça paye».