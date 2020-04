Après Monticello, l'Ile-Rousse et Aregno disent "non" à la réouverture des écoles

La position du maire de l'Ile Rousse Jean-Jo Allegrini-Simonetti

" Après avoir entendu les inquiétudes des parents et les réserves des médecins du bassin de vie, le Maire a décidé, avec l’ensemble de sa majorité municipale, de ne pas procéder à la réouverture des écoles de la commune.

En effet, il semble impossible de mettre en place dans l’urgence une organisation assurant la sécurité des personnels, des élèves et de leurs parents. En l’état actuel des connaissances scientifiques, confrontées à de nouvelles découvertes chaque jour (comme le lien possible entre la maladie de Kawasaki et le Covid 19), nous ne pouvons prendre le risque d’une réouverture précipitée pour seulement quelques semaines, alors même que nous ignorons encore si nous disposerons du matériel nécessaire (masques, gel hydroalcoolique en quantité suffisante). Le protocole sanitaire, toujours à l’état de projet, impose un nombre de contraintes nécessitant une adaptation mûrement réfléchie à nos locaux. Son application suppose un nombre d’encadrants important, alors même que certains personnels enseignants ou municipaux ne pourront être présents du fait de leur vulnérabilité à la maladie.

L’enseignement à distance ayant plutôt bien fonctionné, il nous paraît plus raisonnable que les apprentissages se poursuivent par ce biais jusqu’à la fin de l’année scolaire, les enseignants restant plus que jamais mobilisés pour assurer la continuité pédagogique.

Evidemment, nous mettrons à profit les semaines à venir pour préparer au mieux la rentrée de septembre avec eux, en réfléchissant aux aménagements à prévoir afin d’assurer un retour à l’école serein pour tous".