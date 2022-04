« Andemu à girandulà » ou l’antimorosité corse

Après un an d’existence, Christophe, le président et Patrice, le trésorier, savourent le travail accompli. En pleine crise du Covid ils ont réussi à faire retrouver le sourire à bien des personnes bouleversées, angoissées par cette chappe de plomb sur le monde. Grâce à eux, l’espace d’une soirée, d’une journée, d’un week-end, d’un séjour, bien des personnes ont vécu de beaux moments. « A travers sorties culturelles, sportives, voyages, soirées et plein d’autres choses, en ces moments plus que complexes et cette situation sanitaire très floue, on souhaite pouvoir rapprocher les gens, rendre le sourire au plus grand nombre, rapprocher les personnes isolées et dans l’incapacité d’organiser elles-mêmes de tels événements » déclare Christophe Oriola.





Au début du mois ils étaient 44 « Girandulò » à embarquer de Bastia pour un beau périple en Italie. « 9 jours fantastiques, qui sont passés à une vitesse éclair » souligne, ravi, Christophe. « Ces Girandulò sont des hommes et des femmes de tous âges, de toutes catégories sociales, des actifs, des retraités mais aussi des personnes avec des moyens de déplacements limités » ajoute Patrice. « On est toujours émus avec Christophe de voir les yeux de nos adhérents qui pétillent. On sent chez eux beaucoup d’émotion, d’amitié et certains témoignent leur joie d’être parmi nous et nous disent à quel point ils se sentent entourés, comme en famille »





Et de fait les Girandulò reviennent à chaque fois avec des souvenirs plein la tête, plein les yeux.

« Avec eux, on ne se sent pas un simple passager mais un vrai membre d’une famille » témoigne Brigitte.

« Ils sont formidables » souligne de son côté Patricia. « L’organisation des vols, leur gentillesse, leur patience, leur professionnalisme et je pourrais en rajouter. De plus ce sont de belles personnes, humbles et discrètes »

Pour fêter leur un an d’existence, et après l’assemblée générale du 28 mai, les « Girandulò » randonneront au lac de Tolla, le 27 août, « Là où tout a commencé » se souvient Christophe.





Mais d’ici là le programme est chargé avec une randonnée au lac de Ninu en mai, un séjour à Disneyland Paris en juin. En septembre est prévue une balade sur le sentier des douaniers à St Florent et en octobre, les States, le grand ouest américain : Las Vegas, Los Angeles, Phoenix… Alors … prêts vous aussi à « Giranduler » ?