Amapa : autorisation de services d’aide à domicile sur toute la Corse

Depuis le 1er janvier 2018, la Collectivité de Corse est devenue une collectivité à statut particulier en lieu et place de la Collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

A la suite de cette fusion, Amapa avait sollicité la Collectivité Unique pour que les autorisations de gérer ses SAAD soient, elles aussi, fusionnées en une autorisation régionale unique.

C'est désormais chose faite et Amapa est aujourd’hui la première et unique structure à disposer d'une autorisation régionale de SAAD en Corse.





L’Association Amapa Corse est donc depuis le 17 avril 2020, un service d’aide et d’accompagnement à domicile territorialisé permettant une harmonisation de son fonctionnement par une mutualisation et une rationalisation de ses ressources sur l’ensemble du territoire.





Pour Bernard Bensaid, Président fondateur du Groupe Doctegestio, "est le signe de la reconnaissance par la Collectivité de Corse de la qualité du travail de terrain mené par les équipes corses d’Amapa" depuis 2017, année de reprise des activités de l’ex-CORSSAD par le groupe. Il tient à remercier "l’ensemble des collaborateurs corses, intervenants à domicile et personnels administratifs pour leur investissement au service des plus fragiles, ainsi que les services de la Collectivité Unique pour leur confiance".