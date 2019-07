Alta Rocca : l'art et la manière d'initier les chiens au travail sur troupeau

En effet, Tiffanie Parenté, éducateur comportementaliste canin basée sur Montpellier, sera en Corse à la fin du mois de juillet. Elle pratique également l’agility mais sa passion est le dressage de chien de troupeau.

Elle sera présente pour la seconde fois lors de la foire d’Aullène le dimanche 28 juillet 2019 où elle donnera une représentation avec ses deux border et nos brebis corses. Tous les passionnés, les propriétaires de chiens ainsi que les possesseurs de chiens de berger seront les bienvenus à la foire mais la laisse sera obligatoire pour tous les chiens.







Tiffanie est une passionnée de Border Collie « Je me suis donc rapidement tournée vers le travail au troupeau que je pratique maintenant en compétition. Le but premier de cette discipline étant que le chien apporte au berger un aide indéniable au quotidien »







Elle sera accompagnée de ses deux acolytes corses : Laura Luciani (club canin athleti’dogs basé sur Ajaccio) et Mathieu Lunardi (dogs-Xperience basé sur Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio))







Laura Luciani, testera l’instinct de ses deux border à la foire d’Aullène. Elle répondra à toutes les questions concernant l’éducation de nos amis à quatre pattes mais également aux questions sur l’agility, ce sport canin qu’elle affectionne particulièrement et qu’elle apprend toute l’année à ses élèves. Un stage aura lieu les 26 et 27 juillet 2019 sur son terrain sous la houlette de Tiffanie.







Mathieu Lunardi, lui, cette fois ci ne fera pas découvrir l’agility mais plutôt le Mantrailing en compagnie de sa border Vénus ! Cette discipline s’appuie sur les facultés olfactives du chien et s’apparente à une méthode de pistage permettant de retrouver toutes personnes disparues et ce dans divers contextes (ville, forêt, fleuve, village, etc)

Il faut savoir que n’importe quel usager peut se former dans le but de pouvoir prêter main forte aux autorités, à la famille, aux communes.

L’avantage : aucune race de chien n’est exclue pour cette discipline. Une conférence aura lieu afin de pouvoir poser toutes les questions relatives à ce sujet.

La possibilité de tester le mantrailing à la foire est offerte en le contactant www.facebook.com/dogsxperience











C’est une évidence ! La Corse est la terre des bergers et d’ailleurs il est dit que la transhumance dans notre région date du premier âge de fer ! Aucune structure ne propose, à l’heure actuelle, la possibilité de dresser son chien de façon professionnelle.

La Corse est aussi propriétaire de nombreux sentiers dangereux la formation au maintrailing est par conséquent importante dans notre région car elle peut sauver des vies et vient à compléter le travail des sauveteurs



Le rendez-vous d'Aullène c’est donc un événement à ne pas louper avec l'assurance de rencontrer trois professionnels.