Aleria - Des pêcheurs en colère contre l'OEHC

Dans un communiqué l’OEHC justifie son intervention par des travaux de confortement de la protection anti-batillage en amont du barrage de Teppe Rosse et agir dans le respect de la réglementation et pour la protection de l'environnement. « Conformément à l'arrêté préfectoral, et afin de préserver l'environnement, des opérations ont été réalisées : abaissement du plan d'eau jusqu'à sa cote minimale d'exploitation, récupération des poissons présents dans la retenue, élimination des espèces interdites ».





Or selon des pêcheurs l’Office n’a pas prévenu la Fédération Corse de pêche qu’il allait réaliser cette pêche au filet. De plus, toujours selon les pêcheurs en colère, à propos des espèces interdite « l’office se fie à une liste établie par le CPIE concernant des poissons, dit invasifs afin de justifier le fait qu’ils tuent. Or cette liste établie par le CPIE n’a absolument aucune valeur scientifique ».





Parmi ces poissons le sandre, la perche, la carpe, le rotangle qui pour les pêcheurs ne sont pas des espèces invasives, et font partie du patrimoine piscicole français. «Il n’existe pas de listes réelles et scientifiques, démontrant le fait que ces poissons soient invasifs, c’est la liste des espèces invasives françaises qui doit être appliquée ainsi, le sandre, la perche, la carpe, ne sont pas des espèces invasives, et font partie du patrimoine piscicole français » explique un fin pêcheur habitué des lieux.

Affaire à suivre.

