Aleria - A Festa di San Marcellu les 30 et 31 mai

A San Marcellu, fête traditionnelle religieuse, célèbre le Saint Patron des palefreniers à Aleria. Bien plus qu’une fête, c’est une véritable immersion au cœur des traditions insulaires. Un week-end où la culture, la gastronomie, et la convivialité s’entremêlent, entre mer et montagne. L’authenticité de l’Oriente, entre spectacles, saveurs locales, et moments de partage : Processions et bénédiction des chevaux, messe de San Marcellu, animations équestres et jeux autour du cheval, artisanat, activités gratuites pour les enfants, apéritif musical, moments de convivialité, restauration sur place



Le programme :

Samedi 30 mai

Route de la mer

A partir de 19h : apéritif musical

21h : Concert du groupe Sumenta Nova.

Dimanche 31 mai

Cavaliers, procession et traditions pour un moment emblématique de San Marcellu au cœur d’Aleria.

9h00 : « L’Éphémère », route de la Mer, départ des cavaliers

9h30 : Départ de la procession religieuse de U Cateraghju école primaire, direction le Fort d’Aleria

10h30 : Bénédiction des chevaux au Fort d’Aleria

Après la bénédiction, les cavaliers effectueront le retour à cheval jusqu’à L’Éphémère, clôturant la procession (Le retour des cavaliers se fera à cheval en sens inverse direction l'éphémère et les piétons auront un mini bus pour les redescendre jusqu'au village)

11h00 : Messe en l’église San Marcellu célébrée par le Père Vincent.

Toute la journée : Animations autour du cheval pour petits et grands :

• Courses et jeux équestres

• Artisanat & restauration

• Balades à dos d’ânes et poneys

• Calèche & animations enfants



