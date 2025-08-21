Aleria 75 : les appels de Femu et du PNC

Seranu 50 anni stu 22 d’aostu ch’ella « si discitò a storia » in Aleria.

Quellu venneri d’aostu di u 75 s’hè scrittu per u sempre in u solcu di e nostre lotte.

Sti dui ghjorni di « l’affare d’Aleria » ùn sò forse u principiu di e mosse naziunaliste settantesche, ma fermanu di sicuru, in a memoria cullettiva, un simbulu maiò, à mezu à tant’atti, di resistenza di u Populu Corsu.

U 22 d’aostu 2025 seremu in Aleria, da naziunalisti è da corsi, uniti in st’attu patriottu chì ci invita à celebrà st’anniversariu.

Hè bella chè capita chì st’Aleria di u 75 hè un passu di storia chì porta listessa bandera chè quelle di e prime rivolte di u 1729 è di i so 40 anni di guerra, di tutte e resistenze Corse di tandu, aldilà di quelle l’entre di l’anni sessanta, sin’à u seculu vintunu è l’ultime manifestazione di u veranu di u 2022.

Iè, à sti patti, st’Aleria di u 75 à noi tutti ci appartene.

Iè, st’Aleria hè di tutti, à nome di e nostre primure sacre.

Aleria di 50 anni fà volta quì per turnà à ricusà l’orisonte murtale prumessu da u culunialisimu è pruclamà a nostra vulintà d’esiste da corsi in u Mediterraniu.

Sia questu u so messagiu sulenne, quellu d’ùn rinuncià mai, di resiste per esiste, decisi più chè mai, à prò di a lotta d’un populu in periculu di morte.

Ma sia dinò stu 22 d’aostu quellu chì invita perfine à tutti i naziunali sta necessità d’apre una strada nova per l’avvene di a Corsica, oghje ghjornu minacciatu più chè mai.

Iè, o Corsi, a Corsica hè una nazione vinta ch’hà da rinasce.

È cusì sia !"

À l’occasion des commémorations des événements d’Aleria d’août 1975, Femu a Corsica tient à exprimer sa profonde reconnaissance à l’Associu Aleria 75 qui, depuis tant d’années, porte avec constance, courage et fidélité le devoir de mémoire.Le 22 août 1975 est une date fondatrice de l’histoire contemporaine de la Corse. Elle marque le moment où des militants du peuple corse ont exprimé avec force le refus de la négation et l’exigence de reconnaissance. Ce fut un moment de rupture, mais aussi de vérité, où s’est affirmée une volonté profonde de ne plus subir et de choisir son destin.Commémorer Aleria, c’est avant tout, saluer celles et ceux qui, au péril de leur liberté et de leur vie, ont osé incarner cette volonté. C’est aussi rappeler que l’Histoire dépasse toujours ses acteurs. Si valeureux soient-ils, ils n’en sont pas les seuls dépositaires. L'Histoire n’appartient ni aux individus ni à une famille politique en particulier.Elle appartient au peuple corse tout entier, dans la diversité de ses opinions, de ses parcours et de ses engagements. Elle est notre mémoire collective, celle que nous avons le devoir de transmettre aux prochaines générations.Chacun d’entre nous a le devoir aujourd’hui de comprendre et de transmettre ce qui s’est joué à Aleria. Non pas pour en figer la mémoire, mais pour en garder vivante l’idée fondatrice : celle d’un peuple qui n’aspire qu’à être reconnu et respecté dans ses droits, et qui veut maîtriser son destin. Cette exigence, portée il y a un demi-siècle, demeure aujourd’hui pleinement actuelle.À l’heure où s’ouvrent de nouvelles perspectives politiques et institutionnelles, la mémoire des évènements d’Aleria doit nous guider. Elle nous rappelle l’essentiel .L’avenir du Peuple Corse se construira dans une volonté commune de dépasser les divergences et les postures et de rester fidèles à l'esprit d'engagement et de détermination et aux aspirations profondes de dignité et de responsabilité qui ont guidé ces militants qui un matin d’août 1975 ont occupé la cave Depeille.C’est dans cet esprit de fidélité et de responsabilité que Femu a Corsica s’inscrit, convaincu que la mémoire d’Aleria doit continuer d’éclairer notre combat collectif vers l’émancipation, la reconnaissance et la maîtrise de notre destin.Per u Populu Corsu , Tutti in Aleria u 22 d’aostu !𝗔𝗼𝘀𝘁𝘂 𝗱𝗶 𝘂 𝟭𝟵𝟳𝟱 - 𝗔𝗼𝘀𝘁𝘂 𝗱𝗶 𝘂 𝟮𝟬𝟮𝟱 : 𝗱𝗮 𝗮 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 à 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁à, 𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱’𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝘂 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮