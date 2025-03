Ajaccio : une formation pour les cadres de santé ouvrira en septembre 2025

Jusqu’ici, les soignants insulaires souhaitant accéder à un poste de cadre de santé devaient suivre une formation sur le continent, un parcours souvent contraignant et peu adapté aux réalités locales. À compter du 8 septembre 2025, l’Institut de Formation des Métiers de la Santé d’Ajaccio accueillera une promotion de 14 étudiants, permettant aux professionnels du secteur de se former sans avoir à quitter l’île.



Dans un communiqué, l’IFMS justifie cette création par la nécessité d’adapter l’encadrement des équipes aux évolutions du secteur : « Le métier de cadre de santé est en tension sur le territoire. En l’absence de candidats formés, des professionnels exercent des fonctions d’encadrement sans les compétences requises. » Le rôle des cadres de santé est essentiel dans l’organisation des établissements de soins. Ils doivent assurer la gestion des équipes, garantir la qualité des prises en charge et accompagner les évolutions technologiques et médico-économiques. L’IFMS souligne que leur fonction nécessite une formation spécifique, notamment pour faire face aux nouveaux enjeux de gouvernance et de management dans les structures hospitalières et médico-sociales : « Le cadre de santé, interface incontournable de nos organisations, est un élément fédérateur du collectif tout en restant attentif aux évolutions des besoins des usagers. »



Cette formation, encadrée par l’Université de Corse, se déroulera sur 42 semaines, mêlant enseignements théoriques et périodes de stage. Elle permettra d’obtenir le diplôme de cadre de santé, mais aussi un Master en management, afin de renforcer les compétences en gestion d’équipes et en organisation des services de santé.



La sélection des candidats se fera en plusieurs étapes. Ils devront justifier d’au moins quatre ans d’expérience professionnelle à temps plein dans leur domaine et déposer un dossier entre le 2 janvier et le 15 février 2025. Une épreuve écrite est prévue le 10 avril, suivie d’un oral d’admission entre le 12 mai et le 13 juin.