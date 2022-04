Ajaccio : quand l’aéronautique recrute par le sport

Au programme de la matinée : tennis-ballon, football et badmington. « Trois sports qui vérifient la cohésion », indique Anthony Agostini, directeur général de l’agence de travail temporaire Advance Emploi Corse. Une quinzaine de participants a accepté de jouer le jeu. Sur le terrain, des intérimaires, des lycéens de Jules Antonini bientôt diplômés en « maintenance et équipement industriel », mais aussi des candidats qui ont postulé par la voie de recrutement classique, en envoyant leur CV.



« L’objectif, c’est d’allier le sport et le recrutement, parce que l’activité sportive va nous permettre de voir la personnalité et ce que l’on appelle les soft skills, c’est-à-dire les attitudes comportementales des candidats », explique Pierre-Marie Mitridati, responsable des ressources humaines de Corse Composites Aéronautique.



L’entreprise de 152 salariés, qui fabrique des pièces aéronautiques pour Airbus et Dassault, souhaite, en priorité, embaucher sur le bassin d’emploi local. Mais elle connait « des difficultés majeures » de recrutement sur ces douze postes. « On ne reçoit quasiment aucune candidature alors qu’on a commencé le processus en janvier », livre le responsable des ressources humaines. « Les formations pour ces postes se situent sur le continent, et cela nous met en difficulté pour recruter localement. Mais nous avons une école interne qui nous permet de transmettre nos savoirs et nos compétences », précise t-il.