Ajaccio : non-respect du couvre-feu, positif aux stupéfiants et en possession de cocaïne

Le 27 janvier à 1h45, l'attention de la BAC (brigade anti-criminalité) de la direction de la sécurité publique de Corse-du-Sud était attirée par la présence d'un véhicule circulant dans la ZI du Vazzio à Ajaccio.

Le conducteur a aussitôt été interpellé par les policiers et soumis à un dépistage stupéfiant qui s'est révélé positif.

De surcroît, il était trouvé en possession de 3 bonbonnes de cocaïne (2 grammes).

L'homme interpellé, un jeune Ajaccien de 20 ans sera entendu après le résultat d'analyse pour "détention et transport de stupéfiants et conduite sous l'emprise de stupéfiants".

En attendant, la drogue a été saisie, le permis retenu, et l'infraction pour non respect du couvre feu, relevée.