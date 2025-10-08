Ajaccio : les pêcheurs durcissent le ton

Un contexte d’autant plus difficile que la saison a été particulièrement mauvaise. « Avec l’année qu’on a eue, c’est impossible de s’en sortir. Malheureusement, beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte, surtout les jeunes. Si on continue comme ça, la pêche va s’éteindre toute seule », avertit-il.



En début d'après-midi, ils ont été reçus par le directeur adjoint de l'Urssaf de Corse, et le directeur de l'Urssaf du Poitou-Charentes, qui est chargé du dossier des pêcheurs. Lors d’une visioconférence, ce dernier a proposé d’instaurer un système de cotisations sur six mois.



Autre motif de mécontentement, l’obligation imposée aux navires de pêche de moins de 12 mètres d’installer à leur bord une balise VMS, un système de surveillance des navires par satellite. « Ce dispositif n’est même pas encore homologué et on nous l’impose déjà. C’est seulement une manière pour l’État de faire des économies en réduisant les effectifs de contrôle sur le terrain », siffle Joseph Sanna assurant que ce système de géolocalisation sera uniquement utilisé pour contrôler les pêcheurs et pointant également le coût non négligeable que représente l’installation de ce nouveau dispositif.« On parle beaucoup de nous, mais sans nous », regrette encore le syndicaliste. Et d'insister : « Je pense que ce conflit va s’enliser s’il n’y a pas une vraie volonté d’écoute et de dialogue en face ».



Afin de protester contre cette nouvelle disposition, les pêcheurs se sont rendus à Direction de la Mer et du Littoral de Corse en début d’après-midi, où ils ont pu rencontrer le directeur, Riyad Djaffar. Ce dernier a proposé la tenue d’une réunion de travail consacrée à ce sujet le 15 octobre prochain à la préfecture de Corse. À cette occasion seront étudiées les possibilités de mise en place d’« un moratoire pour 2025 de l’équipement en VMS des navires de pêche professionnelle de moins de 12 mètres disposant d’une licence de pêche Corse », « d’un dispositif d’exemption pérenne d’équipement VMS des navires de pêche professionnelle de moins de 9 mètres disposant d’une licence de pêche Corse à compter de janvier 2026 », ainsi que « d’une exemption VMS des navires de pêche professionnelle dont la longueur est comprise entre 9 et 12 mètres ».

