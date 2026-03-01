Ajaccio : les Rendez-vous de l’Alimentation Durable interrogent notre rapport au grain

Devenue un rendez-vous identifié en Corse pour les acteurs engagés dans une alimentation responsable, cette journée se veut à la fois concrète et ouverte. Étudiants, professionnels, experts et grand public sont invités à croiser leurs regards autour des modèles alimentaires de demain, entre expérimentation, transmission et réflexion.
Un moulin mobile au cœur du marché
La journée débutera (10h-12h30) sur le terrain, au plus près des produits et des savoir-faire.dans leses Halles du marché d’Ajaccio.
Un moulin mobile sera installé pour produire de la farine en direct, en présence des étudiants de l’École Hôtelière Méditerranéenne et de l’association Custodii di u Creatu. Cette matière première sera ensuite utilisée pour des créations culinaires réalisées par les apprentis boulangers, cuisiniers et pâtissiers.
Un après-midi dédié aux professionnels
Les échanges se poursuivront à partir de 14h30 au Palais des Congrès d’Ajaccio, au sein de l’École Hôtelière Méditerranéenne, avec un programme réservé aux professionnels.
Une conférence ouvrira l’après-midi de 14h30 à 16h autour de l’agrotourisme, envisagé comme levier pour une alimentation durable en Corse. Elle sera animée par Caroline Tafani, professeure des universités à l’Università di Corsica.
À 17 heures, place à une masterclass suivie d’une dégustation. Les créations des apprentis seront proposées avec des accords mets et vins, dans une organisation portée par les étudiants du Bachelor Savignac. La séance sera animée par Raphaël Pierre-Bianchetti.
Une conférence ouverte au grand public en soirée
La journée s’achèvera à la Salle Prestige – Palais des Congrès d’Ajaccio à partir de 18h30, par une conférence accessible à tous. Éric Birlouez, ingénieur agronome et sociologue de l’alimentation, proposera une intervention intitulée « Une brève histoire de céréales, aliments essentiels et civilisateurs ».La conférence sera animée par Fabrice Fenouillère.
Pour s’inscire : urlr.me/PqKR2z
À travers cette édition 2026, l’École Hôtelière Méditerranéenne met en avant une approche concrète et pédagogique de l’alimentation durable, en replaçant les céréales et les circuits de production au centre des enjeux contemporai
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Un moulin mobile au cœur du marché
La journée débutera (10h-12h30) sur le terrain, au plus près des produits et des savoir-faire.dans leses Halles du marché d’Ajaccio.
Un moulin mobile sera installé pour produire de la farine en direct, en présence des étudiants de l’École Hôtelière Méditerranéenne et de l’association Custodii di u Creatu. Cette matière première sera ensuite utilisée pour des créations culinaires réalisées par les apprentis boulangers, cuisiniers et pâtissiers.
Un après-midi dédié aux professionnels
Les échanges se poursuivront à partir de 14h30 au Palais des Congrès d’Ajaccio, au sein de l’École Hôtelière Méditerranéenne, avec un programme réservé aux professionnels.
Une conférence ouvrira l’après-midi de 14h30 à 16h autour de l’agrotourisme, envisagé comme levier pour une alimentation durable en Corse. Elle sera animée par Caroline Tafani, professeure des universités à l’Università di Corsica.
À 17 heures, place à une masterclass suivie d’une dégustation. Les créations des apprentis seront proposées avec des accords mets et vins, dans une organisation portée par les étudiants du Bachelor Savignac. La séance sera animée par Raphaël Pierre-Bianchetti.
Une conférence ouverte au grand public en soirée
La journée s’achèvera à la Salle Prestige – Palais des Congrès d’Ajaccio à partir de 18h30, par une conférence accessible à tous. Éric Birlouez, ingénieur agronome et sociologue de l’alimentation, proposera une intervention intitulée « Une brève histoire de céréales, aliments essentiels et civilisateurs ».La conférence sera animée par Fabrice Fenouillère.
Pour s’inscire : urlr.me/PqKR2z
À travers cette édition 2026, l’École Hôtelière Méditerranéenne met en avant une approche concrète et pédagogique de l’alimentation durable, en replaçant les céréales et les circuits de production au centre des enjeux contemporai
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