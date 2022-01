Ajaccio : le Salon de l'orientation Studyrama est de retour en présentiel

Les établissements présents



Universités, BTS, Prépas, grandes écoles, écoles spécialisées... Au total ce seront plus de 400 formations courtes ou longues, professionnalisantes ou généralistes allant de Bac à Bac+5 représentant de nombreux secteurs d'activité : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences.





Le programme



Lycéens, étudiants et parents pourront assister à des conférences en lien avec les thématiques de l'orientation et le marché de l'emploi, comme par exemple :

- Les métiers du management et du commerce - Les formations en informatique

- Les formations vente et commerce

Après une année blanche en raison du Covid, le troisième salon de l'orientation Studyrama d'Ajaccio se déroulera en présentiel le samedi 29 janvier 2022, sans limitation de jauge.Destiné aux lycées et étudiants en quête d’une formation supérieure, d’une spécialisation ou d’une réorientation, le salon Studyrama est organisé pour aiguiller les jeunes vers les études qui leur correspondent et répondre à toutes leurs interrogations. Celui-ci abordera les études supérieures dans leur globalité avec l'objectif de guider adolescents et étudiants au mieux dans leur choix d'études. Ils auront l'opportunité de s'informer et d'échanger avec les responsables des établissements présents.