Ajaccio : le Rassemblement National réclame "des réponses concrètes" sur le futur téléphérique

« On a vendu du rêve aux Ajacciens avec ce téléphérique, mais aujourd’hui, on rentre en plein cauchemar », s’insurge François Filoni. Un jour après Femu A Corsica, le délégué territorial du Rassemblement National a tenu une conférence de presse pour dénoncer notamment le saccage environnemental autour du tracé du téléporté : « Sans attendre le déboisement prévu pour le plan incendie, tout le site est déjà saccagé avec des routes bétonnées dans des espaces remarquables, alors que la loi ne le permet pas. Environnementalement parlant, c’est une catastrophe. Tout ce qui avait été décidé lors du Conseil des Sites en 2018, en présence des associations, n’a pas été respecté, notamment concernant la base des pylônes. Il y a du béton partout, ce n’est pas ce qui était prévu. »



« Il y a des lobbies qui ont tout fait pour nous vendre ce téléphérique, et on est tombés dans le panneau »

François Filoni a ensuite évoqué le coût faramineux du projet ainsi que le déficit d’exploitation à venir : « Visiblement, il y a des lobbies qui ont tout fait pour nous vendre ce téléphérique, et on est tombés dans le panneau. Le coût financier est en train d’exploser, et il faut savoir que la première victime sera, à coup sûr, le réseau de bus Muvistrada, qui est déjà en faillite et qui devait être le premier maillon de la chaîne des mobilités. »

Le délégué territorial du RN a également raillé le choix concernant la capacité des cabines (12 places) : « On veut comparer la future fréquentation avec une ville comme Brest, qui compte 140 000 habitants. On peut déjà tabler sur une fréquentation divisée de moitié pour une ville comme Ajaccio, mais en plus, il faudra m’expliquer comment les élèves, qui veulent prendre le téléphérique, vont arriver à l’heure avec des cabines qui ne contiennent que 12 places, alors qu’elles sont prévues pour accueillir 60 places à Brest. C’est complètement irréaliste. »



Enfin, le délégué territorial du Rassemblement National s’interroge sur plusieurs points techniques et logistiques, notamment « les réserves du commissaire enquêteur concernant l’extension du parking de Saint-Joseph à 500 places et la mise en place d’une navette de bus spécifique en lien avec la station Saint-Joseph. D’autre part, comment les automobilistes pourront-ils sortir de ce parking et retourner vers Porticcio avec cette circulation infernale en été ? Il y a trop de questions en suspens, et il va falloir se mettre rapidement autour de la table pour discuter de tout cela. »



La majorité municipale dénonce un revirement politique

Des critiques qui ont rapidement trouvé écho du côté de la majorité municipale et notamment d’Alexandre Farina, premier adjoint de la Ville d’Ajaccio, qui a réagi avec véhémence aux propos de François Filoni, dénonçant un volte-face de l’élu du RN : « Avec le sens de la mesure qui vous caractérise, vous vous êtes égaré dans des approximations environnementales qui cachent mal une méconnaissance totale du projet. Comme tous ceux qui s’agitent depuis quelques jours (…) » Et d’ajouter : « Je voudrais vous rappeler la délibération du conseil communautaire du pays ajaccien sur le Plan des Déplacements Urbains en date du 27 mars 2019. Le sujet du téléporté y figure en bonne place. Votre nom aussi. Deux fois. Parmi les présents. Et parmi ceux qui ont voté pour cette délibération, adoptée d’ailleurs à l’unanimité. En juillet de la même année, vous avez également voté l’engagement budgétaire pour la création de cet équipement (…) Aujourd’hui on demande au Maire d’Ajaccio d’être magicien. On a laissé construire sous d’autres mandatures dans cette zone: un gymnase/salle de concert, un collège (700 élèves), un hôpital 2000 visites par jours, des logements, sans penser aux accès routiers (40.000 véhicules se croisent à l’entrée de ville d’Aspretto). La problématique des accès routiers n’a jamais été pensée parallèlement à ce développement anarchique. En l’espèce la Collectivité de Corse, compétente sur ce tronçon desservant la route du Stiletto nous promet des travaux d’élargissement et un possible tunnel pour…2030, au mieux. Pouvons-nous attendre cette date hypothétique ? Au niveau régional au fil des mandatures passées, certaines régions moins importantes démographiquement que la région ajaccienne ont profité d’équipements structurants importants et désenclavants, doublés d’une nouvelle offre ferroviaire alternative, il serait grand temps qu’un rattrapage historique s’opère enfin. De plus, ce projet, financé uniquement par le PTIC, intègre également la réhabilitation d’une friche aujourd’hui à l’abandon sur cette colline, en véritable poumon vert aménagé ».