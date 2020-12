Ajaccio : le CIAS de la CAPA plus que jamais aux côtés des familles

Si l’année a été particulièrement difficile, elle l’a été d’autant plus pour les plus précaires. Les confinements ont été sujets d’inquiétude et causes d’isolement pour beaucoup dont les seniors. En cette période de fin d’année et de fêtes prochaines, le CIAS de la CAPA n’a pas relâché ses efforts pour autant afin d’aider les plus démunis à célébrer Noël.

« Tous nos agents sont réunis afin de distribuer des bons jouets et des bons alimentaires pour 350 familles dont 300 enfants, a expliqué Barbara Serreri, la directrice du CIAS. Cela a été possible grâce à des commerces partenaires locaux et au travail quotidien des agents du CIAS. Compte tenu des restrictions sanitaires, les personnes concernées ont pu venir sur rendez-vous récupérer leurs bons et quelques chocolats également. Pour les personnes âgées ou ayant des problèmes de mobilité, des livraisons de colis sont prévues ».





Le CIAS aura donc du travail dans les semaines à venir. La vingtaine de salariés accompagnent près de 5 000 personnes chaque année tant en ville que dans les zones rurales de la CAPA. Si l’aide matérielle est importante, l’année 2020 et les confinements ont mis en exergue les problèmes liés à l’isolement et à la mobilité. Recréer un lien social est également une mission qui tient à cœur au CIAS en partenariat avec des partenaires éducatifs et institutionnels. Le lien social, c’est aussi important en interne.





« Ces actions de fin d’année sont aussi l’occasion de réunir toute l’équipe qui avait pour habitude de faire beaucoup d’animations, détaille David Frau, vice-président de la CAPA et du CIAS. En effet, les années précédentes, les distributions étaient réalisées autour d’un goûter confectionné par les salariés. Malheureusement la crise sanitaire ne nous permet pas cette année de renouveler l’expérience. Nous n’avons que quelques occasions de tous nous réunir. Et ces distributions sont donc également importantes pour la cohésion d’équipe du CIAS ».

Ces jours-ci les « petits lutins » du CIAS œuvreront aussi en faveur des seniors avec des livraisons et distributions de paniers de Noël, des repas de Noël seront offerts aux 130 bénéficiaires du portage de repas et les plus démunis recevront prochainement leur « boite du cœur ».

Des moments partagés et utiles pour ne pas oublier ceux qui en ont le plus besoin en cette fin d’année 2020 qui a été socialement particulièrement difficile.