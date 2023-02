Ajaccio : la science-fiction s’invite à l’Ellipse et la médiathèque des Cannes

Embarquement immédiat pour un voyage aux confins de l’imagination. Du 1er au 15 février la première édition du festival « Les Mycéliades » invite les 15-25 ans à un plongeon dans l’univers de la science-fiction dans 50 villes de France, dont Ajaccio.



Créé par l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma et l’association Images en bibliothèques, cet évènement vise à établir un lien entre les cinémas et les médiathèques afin de créer des passerelles entre le 7ème art, le dessin, l'écriture, la création numérique, les réseaux sociaux, la musique, le jeu ou encore la littérature. « Nous essayons d’attirer de nouveaux publics, de se tourner vers les 15-25 qui sont ceux qui désertent le plus les espaces culturels », indique en outre Saveria Maroselli, médiatrice culturelle à Ajaccio, en notant également : « Après le Covid, les cinémas ont aussi souffert de la désaffection de cette tranche d’âge. C’est un public assez difficile à reconquérir. Nous avons décidé de leur ouvrir nos portes et de leur proposer des activités pluridisciplinaires ».



Deux seules institutions culturelles choisies pour représenter la Corse, la médiathèque des Cannes et le cinéma l’Ellipse proposeront ainsi un programme original et varié. « L’Ellipse va diffuser cinq films de science-fiction les mercredis et samedis : Alien, le 8ème passager ; Les gardiens de la galaxie ; Rogue One ; Dune ; et Rencontre du 3ème type », détaille Saveria Maroselli. « Au sein de la médiathèque des Cannes, nous proposerons des activités en rapport avec ces films, notamment un atelier d’écriture assorti d’un podcast, un escape game sur Star Wars, ou encore un atelier de création d’affiches de cinéma sur Alien », ajoute-t-elle.



Le 4 février, un jury sera par ailleurs créé pour discuter et débattre des films projetés par l’Ellipse. Un lieu où les jeunes pourront également voter pour le film qu’ils ont préféré et qu’ils présenteront lors de la clôture. « Ces débats viseront aussi à comprendre ce que les cinéastes ont voulu porter comme messages à travers leurs films, car on sait que la science-fiction porte aussi sur l’altérité, le rapport avec l’autre, le récit initiatique, et le mythe arthurien de l’élu », souligne la médiatrice culturelle, en précisant que toutes ces activités seront gratuites, sur inscription*.



La thématique choisie pour cette première année des Mycéliades, « Besoin d’espace », permettra pour sa part d’aborder des sujets maintes fois évoqués dans des ouvrages de science-fiction, comme l’exploration spatiale et la vie sur de potentielles planètes habitables. De quoi s’embarquer durant quelques heures pour un voyage à travers les étoiles.