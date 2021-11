Ajaccio : l’Helix ceratina, c'est l'escargot endémique de Corse que l'on ne trouve qu'au Ricantu

Pourquoi une présence de l’espèce à cet endroit précis ? « On ne sait pas. Ce qui est certain c’est qu’il s’agit d’un lieu très humide, puisque nous sommes sur l’ancienne embouchure de la Gravona, détournée il y a 100 ans », indique Christine Natali. Et depuis, le site a été particulièrement « malmené », avec le tourisme balnéaire, la proximité de l’aéroport et la création du terre-plein attenant. L’habitat des quelques 3 000 escargots présents sur les deux hectares de surface est donc soumis à une forte pression environnante.



C’est pourquoi, depuis 2001, le CPIE veille à la préservation de l’espèce. Lauréat d'un appel à projet de l'Office Français de la Biodiversité, l’association a imaginé un élevage in situ, qu’elle gère avec ses partenaires comme Natura 2000 ou encore le Conservatoire du Littoral. Cet élevage a été mis en œuvre par tranches, avec une réhabilitation des sols. Car la particularité de l’escargot corse est d’être « un escargot nocturne et fouisseur », c’est-à-dire qu’il creuse le sol. « On a fait une première tentative avec une vingtaine d’escargots. En les réunissant dans un même lieu et en leur apportant de l’eau, on force la reproduction », explique Christine Natali. Si l’expérimentation réussit, le CPIE envisage d'implanter de nouvelles populations sur d’autres plages de Corse. Mais la tâche s’avère ardue. L’élevage est notamment menacé par un prédateur inattendu, la fourmi. « Sans mauvais jeu de mots, on en bave ! », plaisante la directrice.