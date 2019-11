Ajaccio : des crash-test spectaculaires pour sensibiliser les lycéens à la sécurité routière

Cette semaine Ajaccio a été placée sous le signe de la sécurité routière. Un sujet sérieux au regard du nombre d’accidents de la route que la Corse connaît chaque année. Il est donc important de sensibiliser les plus jeunes à cette problématique.

Josiane Chevalier, Préfète de Corse s’est donc rendue ce matin au lycée Laetitia Bonaparte afin de rencontrer les jeunes élèves mais aussi pour assister avec eux à un crash test grandeur nature. Voiture contre moto avec un mannequin très réaliste.

Le choc est violent, l’image aussi. Les lycéens prennent très vite conscience de la rapidité avec laquelle une vie peut basculer par faute d’inattention ou de non-respect des règles de sécurité.

Plus tard dans la journée, c’est dans les salons de la préfecture de région que la représentante de l’État a présenté les nouveaux outils de prévention. En effet, une vidéo à destination des motards a été élaborée afin de sensibiliser les motards à la conduite en groupe notamment sur les routes de Corse riches en virages et dangers.

A travers un partenariat avec les compagnies maritimes, chaque motard prenant le bateau se verra remettre un lien vers cette vidéo.



Autre nouveauté, un livre a été élaboré par le chef d’État-Major Michel Vigneron avec le concours technique du chef de la BMU, la Major Champigny. Loin d’être un manuel pédagogique, l’ouvrage est ludique et s’adresse principalement aux élèves de CM2.

Il s’agit d’un concept qui favorise la lecture interactive. L’objectif est que l’enfant soit confronté à des choix, et selon ce qu’il choisira, la lecture évolue. Évidemment, l’histoire et ses rebondissements sont en lien avec les attitudes comportementales liées à la sécurité routière. Si le joueur fait de mauvais choix, l’histoire se termine vite. Le lecteur devra donc assimiler les règles de sécurité et choisir les bons comportements afin de voir l’histoire s’enrichir et avancer. L’ouvrage laisse quelques places au hasard en permettant également des choix à l’aide de dés afin de rester dans l’aspect ludique. Ce livre sera ainsi distribué aux 2000 élèves des classes participant à l’opération « Permis vélo » de la Corse du Sud.



Autre outil présenté, un guide élaboré par l’APF France handicap et la DDTM de la Corse du Sud. Ce guide propose un accompagnement pour les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient obtenir leur permis de conduire adapté. Cette action s’inscrit dans la volonté gouvernementale de promouvoir une société inclusive.