Ajaccio : Une cage de capture de sangliers sabotée à la résidence des Îles

La rédaction le Mercredi 31 Décembre 2025 à 15:03

Installée à la suite de multiples signalements de riverains, une cage de reprise destinée à capturer des sangliers a été volontairement détériorée au cours des derniers jours à la résidence des îles. Des faits que la Ville d’Ajaccio condamne fermement, rappelant l'intérêt d'un tel dispositif et le cadre strict de la réglementation.



(Photo : X Ville d'Ajaccio)

Doit-on y voir l’acte d’un ami des sangliers ? Une cage de reprise récemment installée à la résidence des Îles a été sabotée au cours des derniers jours. « La porte a été retirée et demeure introuvable », a indiqué la mairie d’Ajaccio sur ses réseaux sociaux ce mardi.

L’installation avait été mise en place par les lieutenants de louveterie « conformément à un arrêté préfectoral, à la suite de plusieurs signalements de riverains concernant la présence régulière de sangliers dans le secteur », explique la mairie qui rappelle que cet équipement visait à protéger les habitants du quartier de ces animaux qui prolifèrent dans toute la ville et n'hésitent parfois pas à charger chiens et humais pour protéger leurs petits. « De tels agissements, fermement condamnés par la Ville d’Ajaccio, mettent en danger les personnes et compromettent la sécurité du quartier », appuie ainsi la municipalité.

La Ville rappelle en outre que le sabotage d’un dispositif de capture constitue « une entrave à la chasse » et est passible d’une amende de 1 500 €, avec sanctions pénales possibles. Le nourrissage des sangliers demeure lui aussi interdit et puni d’une amende de 750 €.






