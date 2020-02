Ajaccio : Un nouveau visage pour la place de Lattre de Tassigny

Il aura fallu plusieurs mois de travaux pour remodeler en profondeur la place maréchal de Lattre de Tassigny. Sous le regard de ses habitants ce nouvel espace, pensé comme un véritable salon urbain, a été inauguré par le maire Laurent Marcangeli ce samedi 22 février qui dans son discours a retracé la métamorphose du quartier des Cannes entreprise pas la municipalité.



Entre la rue Nicolas Peraldi et la rue des Primevères, au pied de résidences, la nouvelle place d’environ 4 500 m² a été pensée comme "un lieu convivial, que l’on aimera investir selon le temps, l’instant, les occasions." a souligné Laurent Marcangeli.

Plus de deux cents arbres d’espèces différentes ont été plantés pour accompagner le cheminement en pierre de Brando doté d’un éclairage public moderne. Elle est ainsi équipée de deux tables de pique-nique, d’une table ping-pong, une table échec et bien sûr de bancs.