Ajaccio : Les travaux d'aménagement du rond-point de la Gravona ont débuté

Pour ce faire, la première phase des travaux sera la réalisation d’une voie dite « de shunt », c’est-à-dire de contournement, entre Porticcio et Caldaniccia. Des opérations de démaquisage et de « cloutage » de la zone (création d’un matelas en enrochements pour stabiliser l’assise de la future voie) seront effectuées, avant de s’attaquer aux remblais de la voie et aux chaussées.



La nouvelle route ne sera pas mise en service immédiatement : « Le raccordement sur la RT40 étant perturbant pour la circulation, il sera réalisé à l’automne lorsque la circulation sera moins dense » indique la Collectivité de Corse dans un communiqué.