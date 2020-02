Ajaccio : Le cinéma espagnol et latino-américain fait son festival à l’Espace Diamant

Parmi les 17 films issus de 8 pays différents, 5 seront présentés en compétition. Ils concourent pour le grand prix du meilleur film décerné par un jury composé de personnalités issus du monde culturel insulaire.De nombreux films divers et variés seront projetés toute la semaine et permettront de faire voyager le public de la Bolivie au Mexique, du Brésil à l’argentine, du Guatemala à Cuba… Un voyage dans le temps qui vous fera découvrir plusieurs époques de l’histoire.Née en 1997, l’association Latinità cherche à accroître les relations entre la culture hispanique et corse. Le festival et sa sélection de films très variés, enchanteront à coup sûr un large public.