Ajaccio - La galerie Archipel met à l’honneur trois artistes jusqu’au 21 juin

Si nous pouvons découvrir pour la première fois dans une galerie le travail de Léna Voelckel, c’est parce que, fidèle à sa philosophie, la photographe a tenté. Elle a osé présenter à la galerie ses photographies. « Nous avons été très touchés par son histoire. Elle a énormément d’énergie, de joie de vivre et elle a souhaité photographier des personnes dans la rue, au hasard, d’autres qu’elle connaît. Elle a surtout voulu montrer des personnes qui expriment des émotions de joie, d'inquiétude, ce sont vraiment des émotions qui sont transmises à travers ces photos. C'est du noir et blanc et on a trouvé son travail très intéressant », explique Marie-Lucie Martin, fondatrice de la galerie. Il faut dire que L éna saisit l’instant sans demande préalable ni pause. Sans filtre, à son image. « Les personnes photographiées ne sont pas au courant. C’est du portrait spontané pour capter l’émotion réelle de la personne, pour que l’on voit l’aura que dégage la personne ou l’émotion, le regard », explique l'artiste en indiquant envoyer ensuite ses photos à ses modèles improvisés. Parmi les portraits, figurent des visages de l'association Tous pour un chacun, une manière « de leur dire merci ».



Souriante et coquette, cette jeune photographe âgée seulement de 24 ans, amoureuse d’Ajaccio et de la vie, donne toute la place à son énergie et elle fait de sa différence et de sa maladie une force de création et d’action. Lundi soir, famille et amis avaient fait le déplacement pour la soutenir et pour saluer son travail : une série de portraits en noirs et blancs, des instants capturés spontanément d'Ajacciennes et d’Ajacciens. Pour elle, tout a commencé sur le réseau social Instagram et sur son compte "La minute photos". En autodidacte, l'artiste a commencé à publier des portraits, pour elle d’abord. « C'est une exposition qui n'était pas prévue au programme », raconte-t-elle en confiant qu'elle n’imaginait pas que ses photos puissent un jour être présentées au public. Désormais, la jeune femme espère pouvoir développer son art et se rêve à en vivre.

