Ajaccio : La chorale lancée par Patrick Fiori brille pour sa première scène avant l'Orange Vélodrome en 2026

Début décembre, vous avez peut-être eu la chance d'assister à un spectacle inattendu, sur le marché de Noël d'Ajaccio. Pour la première fois, le "Choeur du Chant Libre" s'est produit devant un public, sous la direction de leur chef de choeur, Frank Castellano. Un moment d'émotion pour les 174 choristes présents et pour le fondateur de la chorale, Patrick Fiori.
"La chorale, c'est quelque chose de très fort pour moi", confie le chanteur qui indique que son désir de monter une chorale était profond, motivé par l'envie de rassembler tous ceux qui ont envie de chanter. C'est sa rencontre avec Frank Castellano, chef de choeur reconnu avec qui il a collaboré sur les zéniths de France, qui a rendu ce rêve possible. " J'avais envie depuis très longtemps de créer une chorale parce qu'ici, à la naissance on chante, c'est culturel et il y a tellement de voix magnifiques. En me baladant dans les rues d'Ajaccio, de Bastia, de cette Corse que j'aime plus que tout, j'entendais des voix tellement sublimes que je me disais pourquoi ne pas essayer de monter une chorale (...) J'avais cette idée mais je n'avais pas trouvé mon alter égo, cette personne qui s'appelle Frank Castellano, qui est un chef de choeur avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait tous les zénith de France. Je l'ai invité sur ma première partie et il a réussi à faire chanter des milliers et des milliers de personnes tous les soirs. Et je me suis dit que l'on pourrait peut-être essayer ", raconte-t-il. C'est ainsi que la chorale ajaccienne a vu le jour à l'automne dernier.
Bien qu'elle ait le potentiel d'atteindre 2 000 à 3 000 participants, l'équipe a choisi de privilégier un esprit familial. "Pour l'instant, on ne dépassera pas les 250 choristes et c'est une folie à chaque fois", se réjouit Patrick Fiori. Cette approche a porté ses fruits, comme en témoigne la choriste Laetitia Pierlovisi : "Cette chorale, ouverte depuis septembre, est devenue bien plus qu'un groupe, c'est une famille".
Un premier concert émouvant et prometteur
Depuis le mois de septembre, la formation composée de 214 choristes se réunit en effet un dimanche par mois à Ajaccio sous la houlette de Frank Castellano. "En seulement trois séances, nous avons appris nos chansons et avpns pu offrir un moment magique au public sur le marché de Noël d'Ajaccio", se réjouit la choriste Laetitia Pierlovisi dont les vidéos ont cartonné sur les réseaux sociaux.
Lors de ce premier concert, emmenés par leur chef de choeur, les choristes ont interprété plusieurs chansons sous l'oeil attentif de Patrick Fiori, "très ému" de voir sa chorale à l'oeuvre dans sa ville. Un concert de 42 minutes avec 7 chansons au répertoire varié, allant de chansons de Noël, à un medley de Téléphone, en passant comme des titres bien connus de tous comme Le géant de papier, ou Ameno... Malgré un peu d'appréhension, la formation a fait ses preuves sur scène, avec un public conquis. Les choristes, ravis, ont tenu encore une fois à remercier Patrick Fiori d'avoir monter cette chorale.
Pour Laetitia Pierlovisi, cette expérience est une première, "un challenge" et une source de bien-être. Elle n'avait jamais chanté avant de rejoindre la formation et l'enthousiasme est palpable : "C'est un plaisir, le soir quand on rentre à la maison, on se sent mieux", confie-t-elle en soulignant la "très belle entente" qui existe entre les choristes. Quant à la présence de Frank Castellano, "c'est une chance qu'il vienne à Ajaccio", reconnaît Laetitia Pierlovisi. Passionné et impliqué, il n'hésite pas à donner des astuces aux choristes à chaque répétition.
L'objectif des choristes est désormais d'être fin prêts pour le concert événement Corsu Mezu Mezu à l'Orange Vélodrome en 2026. "C'est tellement beau, je me régale tellement, que je vais emmener la chorale à l'Orange Vélodrome. Elle fera partie des 5000 choristes et elle viendra chanter avec les 130 artistes", a en effet annoncé Patrick Fiori.
D'ici là, la chorale se produira également dans l'île. "Il y aura un spectacle que je vais monter avec eux et avec Frank Castellano pour en faire profiter les Corses, faire profiter de leur talent, de leur envie et de leur détermination ", glisse encore le chanteur heureux que le "Choeur du chant libre" creuse son sillon. Les choristes ont pour leur part déjà hâte de se retrouver en janvier, en attendant le Vélodrome et d'autres concerts surprises.
Vidéos : Laetitia Pierlovisi
https://www.lechantestlibre.com/
