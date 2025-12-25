Ajaccio : La chorale lancée par Patrick Fiori brille pour sa première scène avant l'Orange Vélodrome en 2026

Depuis le mois de septembre, la formation composée de 214 choristes se réunit en effet un dimanche par mois à Ajaccio sous la houlette de Frank Castellano. "En seulement trois séances, nous avons appris nos chansons et avpns pu offrir un moment magique au public sur le marché de Noël d'Ajaccio", se réjouit la choriste Laetitia Pierlovisi dont les vidéos ont cartonné sur les réseaux sociaux.Lors de ce premier concert, emmenés par leur chef de choeur, les choristes ont interprété plusieurs chansons sous l'oeil attentif de Patrick Fiori, "très ému" de voir sa chorale à l'oeuvre dans sa ville. Un concert de 42 minutes avec 7 chansons au répertoire varié, allant de chansons de Noël, à un medley de Téléphone, en passant comme des titres bien connus de tous comme Le géant de papier, ou Ameno... Malgré un peu d'appréhension, la formation a fait ses preuves sur scène, avec un public conquis. Les choristes, ravis, ont tenu encore une fois à remercier Patrick Fiori d'avoir monter cette chorale.Pour Laetitia Pierlovisi, cette expérience est une première, "un challenge" et une source de bien-être. Elle n'avait jamais chanté avant de rejoindre la formation et l'enthousiasme est palpable : "C'est un plaisir, le soir quand on rentre à la maison, on se sent mieux", confie-t-elle en soulignant la "très belle entente" qui existe entre les choristes. Quant à la présence de Frank Castellano, "c'est une chance qu'il vienne à Ajaccio", reconnaît Laetitia Pierlovisi. Passionné et impliqué, il n'hésite pas à donner des astuces aux choristes à chaque répétition.L'objectif des choristes est désormais d'être fin prêts pour le concert événement Corsu Mezu Mezu à l'Orange Vélodrome en 2026. "C'est tellement beau, je me régale tellement, que je vais emmener la chorale à l'Orange Vélodrome. Elle fera partie des 5000 choristes et elle viendra chanter avec les 130 artistes", a en effet annoncé Patrick Fiori.D'ici là, la chorale se produira également dans l'île. "Il y aura un spectacle que je vais monter avec eux et avec Frank Castellano pour en faire profiter les Corses, faire profiter de leur talent, de leur envie et de leur détermination ", glisse encore le chanteur heureux que le "Choeur du chant libre" creuse son sillon. Les choristes ont pour leur part déjà hâte de se retrouver en janvier, en attendant le Vélodrome et d'autres concerts surprises.Vidéos : Laetitia Pierlovisi