Ajaccio - La Nuit de l’Orientation fait son retour le 2 décembre au Palais des Congrès

Près de 70 professionnels et une trentaine d’entreprises représentant de nombreux secteurs seront mobilisés pour présenter leurs métiers : défense, finance et droit, industrie, construction, hôtellerie-restauration, commerce, ainsi que l’agriculture, présente pour la première fois cette année. Les jeunes pourront échanger directement avec les recruteurs et les professionnels de terrain.





Trois espaces et des outils interactifs

Multimédia, Métiers,Orientation : la soirée s’articulera autour de trois espaces principaux :

Des outils immersifs seront mis à disposition, avec notamment des casques audio permettant une découverte des métiers en réalité virtuelle à 360°, ainsi que la plateforme Wilbi, accessible sur mobile et en ligne, pour explorer les univers professionnels de manière interactive.





Des partenaires de l’orientation mobilisés

Plusieurs acteurs institutionnels seront présents pour accompagner les visiteurs dans leurs choix d’orientation :

la Mission Locale d’Ajaccio, la Direction régionale de l’information et de l’orientation, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Corse, France Travail et Cap Emploi.





Animations, démonstrations et théâtre

Plusieurs animations rythmeront la soirée :la “Roue des métiers du commerce” avec l’Opcommerce, le jeu “Ton futur fait la différence” avec l’Opco EP, une démonstration de maître-chien de la gendarmerie entre 18h et 19h et des scènes de théâtre autour des métiers de la restauration, suivies d’échanges avec des apprentis.

Des conseillers en évolution professionnelle accueilleront également le public adulte souhaitant envisager une reconversion ou un changement de carrière.





Un rendez-vous pour construire son avenir

Gratuite et ouverte à tous, la Nuit de l’Orientation se veut un temps fort de l’information sur les métiers et les formations, en lien direct avec les réalités du terrain.

La CCI de Corse invite l’ensemble des publics à venir s’informer et échanger le mardi 2 décembre à partir de 17 heures, au Palais des Congrès d’Ajaccio.