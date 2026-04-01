Ajaccio : L’édition 2026 du Carnaval annulée sur fond de rigueur budgétaire

Relancé depuis une dizaine d’années, il fait depuis partie intégrante des rendez-vous que petits et grands attendent avec impatience chaque année dans la cité impériale. Mais comme la rumeur insistante le laissait pressentir depuis déjà quelques jours, le carnaval d’Ajaccio n’aura pas lieu cette année.



Une décision confirmée par la municipalité en ce début de semaine, dans un contexte de contraintes financières accrues. Lors du dernier conseil municipal, le maire Stéphane Sbraggia avait d’ailleurs donné le ton, laissant entendre que 2026 serait placée sous le signe de la rigueur budgétaire.



Dans ce cadre, la Ville a fait le choix de suspendre l’organisation de cet événement populaire, dont le coût est estimé à environ 180 000 euros. Un montant conséquent pour une manifestation qui mobilise chaque année d’importants moyens humains et logistiques, ainsi que l’intervention de professionnels et de nombreuses troupes.



Un choix difficile à assumer pour la municipalité, qui reconnaît que « cette décision n’a évidemment pas été prise de gaieté de cœur » et se dit « pleinement consciente de l’attachement du public à ce rendez-vous populaire ».



Une alternative avait pourtant été étudiée. « Une réflexion a été menée autour d’un format allégé », précise la Ville, mais celui-ci a finalement été écarté. « Une version trop réduite risquait de ne pas être à la hauteur des attentes des Ajacciens et de dénaturer l’esprit même de l’événement », justifie-t-elle.



Pour autant, la municipalité insiste : « Il s’agit donc d’un report, et non d’un abandon ». Elle annonce ainsi que l’objectif est bien de « proposer, dès l’année prochaine, un Carnaval à la hauteur de ce qu’il doit être : un événement fédérateur, festif et qualitatif ».