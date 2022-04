Ajaccio : Jérôme Ferrari à la rencontre des élèves du lycée Laetitia

Échanger avec un prix Goncourt, quoi de mieux pour aborder la littérature ? C’est, en tout cas, l’idée de Marie-Line Cau et Bénédicte Noguera, professeurs de français au lycée Laetitia. Elles ont organisé, en partenariat avec l’association AltaLeghje, une rencontre entre leurs élèves de seconde et l’écrivain Jérôme Ferrari.



« On a la chance d’avoir un auteur vivant de littérature dans nos murs, puisque Jérôme Ferrari est un collègue, donc cela permet aux élèves de rencontrer la littérature de manière vivante, et de réaliser que ce n’est pas seulement dans une bibliothèque poussiéreuse ou dans un vieux manuel de Français », explique Marie-Line Cau.