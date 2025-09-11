Ajaccio -"Insulaire dans l'âme" à l'affiche des Scontri di San Benedetto

"Insulaire dans l'âme", 12 septembre à 19h30 aux Scontri di. San Benedetto. La projection sera suivie d'un débat et d'un repas.

La vie de Napoléon a été jalonnée d’îles. Par quel hasard de l’histoire l’homme qui a dominé le continent européen, qui est né sur une île, a tenté de reconquérir son empire à partir d’une autre île, achève sa vie sur un rocher perdu au milieu de l’Atlantique ?Cet insulaire dans l’âme, semble avoir vécu le paradoxe de la conquête des grands espaces, alors que son modèle semblait être la géographie d’une île.Est-ce que sa structure d’insulaire, habitué à trouver les limites de l’île, a influencé le fait qu’il soit allé perdre son empire en Russie, cherchant les limites d’un territoire, d’une politique et d’un Tsar qui avait compris qu’il gagnerait en ne donnant pas de limites, en reculant et en laissant son adversaire se perdre et perdre ?La réalisatrice Isabelle Balducchi a passé son enfance sur l’île de la Martinique. Son autre île est la Corse, île de ses racines familiales, l’île où elle vit, île Montagne, isolée en Méditerranée.Ces 2 îles ont toujours été pour elle comme une interrogation. La Corse, que son père transportait toujours avec lui avec, blotti au creux des livres de sa bibliothèque, ce petit buste de Napoléon qui a toujours suivi la famille au gré des voyages et des déménagements.Ces îles qui sont comme le fil rouge de sa vie, le fil rouge de ce film, et amènent une interrogation : qu’est qu’une île ? Qu’est ce qu’un insulaire ?---