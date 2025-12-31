Ajaccio : Ange-Marie Bastelica, l’enfant du San Carlu devenu curé du Sacré-Cœur

Et puis, encouragé par son évêque et soutenu par les demandes de nombreux fidèles, il prend le chemin du séminaire à Aix-en-Provence. Et en juin 2024, il franchit une nouvelle étape : l’ordination sacerdotale. Un moment de grande émotion, partagé avec ceux qui l'ont guidé, comme le père Rabazzani avec qui il a collaboré pendant dix ans. "C'est lui qui m'a revêtu de la chasuble, avec le père Boccheciampe ", confie-t-il.

Le Sacré-Cœur : un nouveau défi



Aujourd'hui, l'abbé Ange-Marie Bastelica a retrouvé Ajaccio. Nommé à la paroisse du Sacré-Cœur, il se retrouve à la tête d'un secteur dynamique de près de 28 000 habitants. "C’est un quartier qui a un côté village", glisse-t-il, ravi de retrouver des visages connus et de recevoir un accueil si chaleureux.



Depuis son arrivée, il y a quelques mois, il n'a pas chômé. Entre le catéchisme, l'accompagnement des catéchumènes, les mariages et les nombreux projets qu'il a déjà initiés, le nouveau curé a insufflé une énergie nouvelle. Son parcours atypique - celui d'un homme qui a travaillé, connu le monde civil et servi l'Église sur le terrain pendant 28 ans - fait de lui un pasteur proche des réalités quotidiennes de ses paroissiens. Un retour aux sources, en somme, pour l'enfant du San Carlu qui continue de tisser, maille après maille, le lien entre les hommes et leur foi.