Ajaccio : 40 jeunes apprentis du CFA de l’institut consulaire ont reçu leurs diplômes

Le CFA de l’Institut Consulaire d’Ajaccio a organisé sa cérémonie de remise des diplômes. En effet, les filières ont été à l’honneur : vendeur conseiller commercial, gestionnaire d’unité commerciale, responsable de développement commercial, assistant manager tourisme hôtellerie restauration et attaché commercial.

Environ 40 jeunes apprentis ont donc reçu leurs diplômes en présence des familles, amis, élus et responsables pédagogiques. « Nous sommes heureux ce soir de remettre ces diplômes à la nouvelle promotion du CFA Commerce et Gestion, explique Lucien Barbolosi, directeur de l’Institut Consulaire. Les filières que nous récompensons ce soir vont du niveau bac au niveau bac +3. Les apprentis ont suivi leur cursus soit en qualité de demandeurs d’emplois, soit en tant que salariés. Ce qui favorise une mixité des publics au sein de nos formations. Nous donnons aux jeunes et aux moins jeunes l’opportunité de suivre leurs formations dans les meilleurs conditions possibles, ceci afin de maximiser leurs chances en matière d’insertion professionnelle, une fois leurs diplômes acquis. »

Le CFA a également accueilli à cette occasion les nouveaux étudiants. En effet, une soixantaine de jeunes sont déjà inscrits dans les nouvelles promotions. De belles perspectives pour les entreprises locales qui pourront recevoir ces nouveaux apprentis, et une formation de qualité pour les étudiants leur permettant ainsi d’acquérir des compétences professionnelles.