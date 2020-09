Ajaccio : 21ème édition du festival Passion cinéma

21 ans après sa création, c’est une année bien particulière pour le festival Passion cinéma. Après l’annulation de l’édition d’avril, une incertitude planait sur celle de la rentrée. « Nous sommes tous tributaires des conditions sanitaires, et pendant plusieurs mois nous ne savions pas si nous allions pouvoir le programmer » raconte Jeanne-Paule de Rocca Serra, directrice artistique du festival. D’ailleurs, elle ne le cache pas, ce fut un véritable défi d’organiser cette édition.D’abord, un changement de lieu, du Palais des Congrès à l’Ellipse. Notamment parce que cette année, en raison de la crise sanitaire, il sera difficile pour le festival de compter sur les scolaires : « Cela représente une perte de fréquentation de 1 200 à 1 500 enfants » regrette Jeanne-Paule de Rocca Serra. Il a donc fallu s’adapter, et trouver une nouvelle structure d’accueil.Mais finalement, un festival dédié au septième art dans un cinéma, n’est-ce pas un juste retour des choses ? « Il y a un coté militant aussi dans ce choix » assure la directrice artistique, « il fallait que nous aussi on apporte notre pierre à l’édifice pour essayer de ramener du public dans les salles ». Ainsi, si la programmation est restreinte - seulement deux films par jour au lieu d’une trentaine habituellement, « elle a été faite avec encore plus de passion ».Les spectateurs pourront découvrir 18 films, dont 10 avant-premières. Le cinéma du monde sera mis à l’honneur avec des films venus d’Iran, d’Israël, des Etats-Unis… Sans oublier la traditionnelle « soirée montagne » et la programmation dédiée aux enfants. Malgré la situation sanitaire, le festival a tenu à recevoir le maximum d’invités. Ainsi, ce ne sont pas moins de 13 personnalités, réalisateurs, scénaristes, écrivains… qui viendront présenter les films et échanger avec le public. « On essaie de garder notre philosophie, c’est important » note Jeanne-Paule de Rocca Serra.Un avant-goût du festival a été donné le vendredi 18 septembre, avec la projection en avant-première du premier long métrage de Aude Léa Rapin « Les héros ne meurent jamais », interprété par Adèle Haenel, Jonathan Coutzinié et la comédienne corse Antonia Buresi.Retrouvez le programme sur https://festival-passion-cinema.com/