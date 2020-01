Air Corsica : nouvel horaire et capacité accrue le vendredi sur la ligne Calvi-Paris

Cette modification de la desserte de la ligne permet à la clientèle des deux compagnies de bénéficier d’un horaire plus tardif que celui qui fût en vigueur en 2019, avec désormais un départ de Paris vers Calvi en milieu d’après-midi et un retour depuis Calvi vers Paris Orly en début de soirée.



Cette nouvelle desserte étant assurée par un Airbus A320, c’est une capacité de 180 sièges par vol qui est désormais garantie sur cet aller-retour du vendredi, ce qui favorisera la satisfaction de la demande en week-end, notamment grâce au vol Calvi-Paris du dimanche soir assuré par un appareil de la compagnie Air France, en partage de codes avec Air Corsica.



Ces aménagements du programme des vols relevant du Service Public ont été décidés d’un commun accord entre Air Corsica et Air France pour faire suite à une recommandation des socio-professionnels de la Balagne, relayée par la C.C.I. et validée par l’Office des Transports de la Corse.



Ce nouveau schéma de desserte du vendredi sera maintenu chaque semaine au cours des saisons « printemps-été » et « automne-hiver » futures, pour une durée ininterrompue de quatre ans, dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public qui entrera en vigueur en mars 2020.