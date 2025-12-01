Aide à l’accession à la propriété à Porto-Vecchio : le critère qui a dérangé l’État

Julien Castelli le Mercredi 12 Novembre 2025 à 12:00

Dans un contexte de forte tension sur le marché de l’immobilier, la municipalité de Porto-Vecchio avait voté il y a six mois l’octroi d’une prime visant à faciliter l’accession à la propriété de ses administrés. Cette prime était soumise à plusieurs critères, dont l’un n’a pas passé le contrôlé de légalité exercé par l’État. Le conseil municipal en a pris acte, lundi soir, revoyant la copie, mais sauvegardant le projet dans les grandes lignes.