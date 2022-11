Agri'gusti à Valle d'Orezza avec la classe unique de Piedicroce

Pour les élèves de la classe unique de Piedicroce de Mme Sency , cette journée organisée ce jeudi 24 novembre chez Hector Giudicelli à Valle D' Orezza constituera, à n'en point douter, un beau souvenir.



Il est vrai que cette opération sans cesse renouvelée permet aux élèves de nombreuses classes de Corse de mieux connaître tous les produits agricoles - les origines et la saisonnalité - mais aussi tous les métiers qui assurent cette production. Mais c es sortie s , qui s'effectuent le matin, sont aussi prétextes à apprendre aux plus jeunes de chez nous via des animations ludiques et en suivant un parcours sur des petits stands d’activité, de découvrir toutes les saveurs de cette l'agriculture E n effe t , sur le thème "agriculture (signe officiel de qualité « AOP et AB ») et territoire", les visites d’exploitations représentatives du secteur agricole piloté par les exploitants permettent aux enfants de découvrir en compagnie des représentants des filières concernées et leurs enseignants cette agriculture sous plusieurs facettes. L'après-midi, après le terrain, c'est en général le retour à l'école avec des ateliers découverte des produits.



L’idée est de donner une information à l’enfant sur les produits et ses caractéristiques, en même temps qu’il le visualise , le manipule, le goûte. Ce jeudi c'était la castanéiculture sous toutes ses formes à Valle d' Orezza et Piedicroce . Ce mardi, place aux clémentines à Vescovato . B eaucoup d'autres suivront encore, ca r , Agri ' Gusti avec ces journées pédagogiques entend permettre aux scolaires de Corse de tout connaître sur le terroir à travers ses produits, ses traditions et ses savoir-faire locaux.