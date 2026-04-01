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Agression sur un ferry : une passagère blessée, un rassemblement de soutien prévu à Porto-Vecchio


La rédaction le Samedi 11 Avril 2026 à 17:33

Les faits se sont déroulés à bord d’un navire de la compagnie La Méridionale assurant la liaison vers Porto-Vecchio. Jade, passagère, voyageait avec deux chiens d’une trentaine de kilos. Elle explique avoir eu des difficultés à les installer dans une cage exiguë du chenil du bateau. À l’arrivée, ce matin, elle dit avoir constaté qu’un couple avait, de son côté, placé un très petit chien dans une cage bien plus grande



Jade : le visage marqué par les coups reçus.
Jade : le visage marqué par les coups reçus.
« J’ai fait la remarque », raconte-t-elle. « En retour, je n’ai reçu que des propos déplacés, auxquels j’ai répliqué. » La situation dégénère rapidement. « La femme m’a porté des coups, puis son compagnon s’en est mêlé. En tentant de me défendre, j’ai été frappée et mise à terre. J’ai reçu des coups de pied, notamment au visage. »


Selon son témoignage, la scène aurait pu se prolonger sans l’intervention de plusieurs passagers et de membres de l’équipage. « Des passagers et l’équipage s- des insulaires car il y en a beaucoup à bord- ont intervenus. Sans eux, je ne sais pas comment cela aurait fini. »


Après les faits, Jade indique avoir consulté un médecin pour des blessures au visage, avant de déposer plainte auprès de la gendarmerie. Les deux personnes mises en cause auraient été retenues et entendues un temps, avant d’être vues repartant en direction d’Ajaccio.


« Aujourd’hui, je suis physiquement et psychologiquement marquée par cette affaire. Je ne sais pas si je vais véritablement m’en remettre », ajoute-t-elle en vouant aux gémonies ses agresseurs.« Il s’agissait visiblement de futurs saisonniers », exprimant après coup sa colère.« Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous
Un rassemblement de soutien doit être organisé ce samedi à 15 heures à Porto-Vecchio, à l’initiative de plusieurs de ses proches et amis de la région.




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