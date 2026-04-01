Ville-di-Pietrabugno : le RCVP lance son 2e Open de la saison

Le club accueillera durant deux semaines des rencontres quotidiennes dans un cadre en bord de mer, ouvert aux joueurs de plusieurs catégories.
Ce tournoi, affilié à la Fédération française de tennis et qualificatif pour les championnats de Corse 2026, est ouvert en 3e catégorie. Il comprend des épreuves en simples messieurs, simples dames, jeunes ainsi qu’en doubles.
Sur place, les participants et le public pourront bénéficier d’un service de restauration tout au long de la compétition. Des animations sont également prévues en marge des matchs, avec des diffusions de rencontres de Ligue des champions et des parties de pétanque.
Les matchs se dérouleront au complexe de l’Orange Bleue, situé 825 route du Fort de Toga, à Ville-di-Pietrabugno.
Ce tournoi, affilié à la Fédération française de tennis et qualificatif pour les championnats de Corse 2026, est ouvert en 3e catégorie. Il comprend des épreuves en simples messieurs, simples dames, jeunes ainsi qu’en doubles.
Sur place, les participants et le public pourront bénéficier d’un service de restauration tout au long de la compétition. Des animations sont également prévues en marge des matchs, avec des diffusions de rencontres de Ligue des champions et des parties de pétanque.
Les matchs se dérouleront au complexe de l’Orange Bleue, situé 825 route du Fort de Toga, à Ville-di-Pietrabugno.
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