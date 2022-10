Affaire Maxime Beux : deux ans de prison avec sursis requis contre le policier

"Ne pas condamner" cet ancien de la BAC, jugé pour avoir "volontairement commis des violences" en assénant un violent coup de matraque, serait "tout simplement illégal, mais le condamner trop lourdement serait tout simplement inique", a lancé à la cour d'assises, à Reims l'avocat général Matthieu Bourrette.

Il demande aux jurés de dire qu'il "a commis un crime mais, par le choix de la sanction, qu'il n'est pas un criminel". "Ce que je requiers, c'est une peine signifiante pour tous, mais infamante pour personne".



Le soir du 13 février 2016, lors d'échauffourées dans le centre de Reims à l'issue du match remporté par le SC Bastia, l'accusé avait fait usage de sa matraque télescopique contre Maxime Beux, 22 ans à l'époque, causant la perte fonctionnelle irréversible de son oeil gauche.

Après des tensions et un coup de pied donné par le jeune homme à sa voiture, le policier s'était lancé à sa poursuite avant de le frapper, selon lui "en visant l'épaule". Malgré sa blessure saignante à l'oeil, Maxime Beux avait été menotté, placé en garde à vue et pris en charge par les secours seulement 1H10 après le coup.



L'avocat général a relevé que cette journée avait été "incroyablement tendue" avec, selon les témoins policiers, une "hostilité" envers les forces de l'ordre des supporters ultra bastiais et, selon la victime et ses proches, une volonté policière d'en découdre avec leur groupe.



Mais "Maxime Beux, fut-il un menteur, fut-il un meneur, demeure un homme blessé, demeure une victime", il "n'était pas dangereux", frappé alors qu'il prenait la fuite, a estimé l'avocat général.



Cet après-midi, la parole sera aux avocats de la défense, verdit ce soir.