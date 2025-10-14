Affaire Belaïli : la FIFA suspend la sanction contre l’AC Ajaccio

La rédaction le Mercredi 15 Octobre 2025 à 07:06

Soulagement pour l’AC Ajaccio. Le club annonce ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux que la FIFA a décidé de suspendre la sanction qui le frappait dans le dossier Belaïli, levant ainsi l’interdiction de recrutement en vigueur depuis juillet dernier.