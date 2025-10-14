CorseNetInfos
Affaire Belaïli : la FIFA suspend la sanction contre l’AC Ajaccio


La rédaction le Mercredi 15 Octobre 2025 à 07:06

Soulagement pour l’AC Ajaccio. Le club annonce ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux que la FIFA a décidé de suspendre la sanction qui le frappait dans le dossier Belaïli, levant ainsi l’interdiction de recrutement en vigueur depuis juillet dernier.



L’AC Ajaccio entrevoit-il enfin le bout du tunnel ? Ce mercredi, le club a annoncé sur ses réseaux sociaux que la FIFA avait suspendu la sanction qui le frappait depuis cet été dans le cadre du litige l’opposant à son ancien joueur, Youcef Belaïli.
 
Relégué sportivement en Régional 2, l’ACA vivait depuis plusieurs semaines sous le coup d’une interdiction de recrutement prononcée le 11 juillet dernier par la Fédération internationale, après une décision rendue en faveur de l’international algérien. Une situation jugée « ubuesque » et « mortifère » par la nouvelle direction arrivée début septembre, qui estimait que la FIFA s’était appuyée sur un document frauduleux.
 
L’affaire remonte à 2023 lorsque le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait condamné Belaïli à verser 380 000 € à son ancien club, Al-Ahli Saudi FC. Mais un an plus tard, le joueur réclamait cette somme à l’AC Ajaccio, invoquant un protocole d’accord censé avoir été signé par l’ex-directeur général du club et Al-Ahli. Or, selon les dirigeants ajacciens, ce document serait un faux, ce qui avait été confirmé par le club saoudien lui-même. Une plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie avait d’ailleurs été déposée auprès du procureur de la République d’Ajaccio.
 
Dans une lettre adressée à la FIFA début octobre, le bureau ajaccien dénonçait donc une décision prise « sur la base d’un document frauduleux » et demandait la levée immédiate de la sanction. L’appel a été entendu.
 
« C’est avec une immense joie et un profond soulagement que nous annonçons la suspension par la FIFA de la sanction qui frappait notre club », a indiqué l’ACA ce mercredi matin. « Les joueurs dont les licences étaient bloquées peuvent désormais participer aux compétitions officielles, dès dimanche à Bonifacio, pour le lancement de notre saison 2025-2026 a souligné le club en remerciant le président de la FFF, Philippe Diallo, pour son « soutien déterminant », ainsi que Stéphane Vannucci, président de la Ligue Corse de Football, pour « son implication dans la défense du dossier ».
 
« Cette première victoire renforce notre détermination à aller jusqu’au bout afin que toute la vérité soit faite et que notre club soit définitivement blanchi », se réjouit encore le club avant de conclure : « L’ACA est en vie. Place au terrain. Più chì mai, l’Orsu hè eternu ! »





