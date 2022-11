Aéroport de Bastia : Une sécheresse record qui n'en finit pas

A l'aéroport de #Bastia, le cumul depuis le début de l'année est de seulement 174 mm, c'est le plus faible sur tout le réseau Météo-France.

En particulier, il n'est tombé que 45 mm ces 6 derniers mois.#sécheresse #Corse https://t.co/uudHW5n9Xa pic.twitter.com/KOc3mctOX4

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) November 6, 2022



L'ampleur de la sécheresse qui frappe la Corse depuis plusieurs mois est inédit, selon Météo France, qui indique sur son compte Twitter que à l'aéroport de Bastia, le cumul depuis le début de l'année est de seulement 174 mm, c'est le plus faible sur tout le réseau.En particulier, il n'est tombé que 45 mm ces 6 derniers mois. Et les faibles averses qui ont circulé hier sur la côte orientale et qui sont prévues ce mardi ne seront pas suffisantes pour éliminer la sécheresse de cette année 2022!En plus après quelques jours de "fraîcheur", le mercure va encore remonter au-dessus des normales de saison à partir de ce 9 novembre. "Cette semaine se décomposera en deux temps: une météo agitée jusqu'à mercredi, puis avec la remontée d'un puissant anticyclone de l'Espagne vers l'Allemagne, le soleil s'imposera après la dissipation des brouillards et des nuages bas matinaux", détaille la Chaîne Météo.