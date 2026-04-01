Accident mortel de la circulation à Bastia

Un grave accident de la circulation s’est produit à 3 heures, ce jour dimanche 5 avril sur la commune de Bastia à proximité du centre commercial E.Leclerc Bastia, à la sortie de sud de la ville.Deux véhicules sont impliqués dans la collision. Le bilan fait état d’une victime masculine âgée de 24 ans, décédée sur place. Une seconde victime, une femme de 70 ans, a été prise en charge et évacuée en urgence relative vers le centre hospitalier de Falconaja.D’importants moyens de secours ont été déployés sur place : deux ambulances, un véhicule de désincarcération ainsi qu’un médecin du SAMU. Environ 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’intervention.