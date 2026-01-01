A màghjina - U sole s’alza nant’à u Capicorsu
Aux premières heures du jour, la lumière s’élève sur la mer Tyrrhénienne et glisse sur les reliefs du Cap Corse. Le soleil, encore bas, découpe les collines, réveille les oliveraies et embrase l’horizon d’or et d’ambre. Un instant calme, presque suspendu, où la terre et la mer se rejoignent dans un même souffle lumineux.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse
