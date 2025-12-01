CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Ajaccio : feu d’appartement, deux personnes évacuées 19/11/2025 Des lycéens sartenais construisent un bac à marée et l’installent sur la plage de Pinareddu 19/11/2025  "I Scontru di Monticellu", un nouvel élan culturel pour la commune 19/11/2025

A màghjina - U bellu sguardu di u mufrone d’Ascu


le Jeudi 20 Novembre 2025 à 07:24

À Ascu, dans une lumière qui glisse doucement sur les pentes, un mouflon se tient face à l’objectif. Il ne bouge presque pas, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre sa course. Autour de lui, la brume s’accroche au roc, se défait, revient, et la montagne respire par vagues lentes. Dans ce silence suspendu, l’animal semble porter la mémoire du lieu, une part intacte du sauvage qui regarde l’homme avant de disparaître à nouveau dans l’invisible.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.








CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos