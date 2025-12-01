A màghjina - U bellu sguardu di u mufrone d’Ascu
À Ascu, dans une lumière qui glisse doucement sur les pentes, un mouflon se tient face à l’objectif. Il ne bouge presque pas, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre sa course. Autour de lui, la brume s’accroche au roc, se défait, revient, et la montagne respire par vagues lentes. Dans ce silence suspendu, l’animal semble porter la mémoire du lieu, une part intacte du sauvage qui regarde l’homme avant de disparaître à nouveau dans l’invisible.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.