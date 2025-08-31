A màghjina : U Tretorre vistu da u Monte Cervellu
Depuis les rochers du Monte Cervellu, le regard s’ouvre sur le Mont Tretorre (1 509) qui domine les vallées dufiume Grossu côté nord et la vallée du Cruzzini côté sud. Une vue emblématique où la lumière et les reliefs dessinent les contours d’une Corse sauvage et majestueuse.
