A màghjina : U Tretorre vistu da u Monte Cervellu


le Dimanche 31 Août 2025 à 07:28

Depuis les rochers du Monte Cervellu, le regard s’ouvre sur le Mont Tretorre (1 509) qui domine les vallées dufiume Grossu côté nord et la vallée du Cruzzini côté sud. Une vue emblématique où la lumière et les reliefs dessinent les contours d’une Corse sauvage et majestueuse.
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







