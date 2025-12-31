CorseNetInfos
A màghjina - U Monte d’Oru, guardianu di Vizzavona


le Mercredi 31 Décembre 2025 à 07:29

Dominant Vivario et le col de Vizzavona, le Monte d’Oro (2 389 m) s’impose comme l’un des sommets majeurs du centre de la Corse. Sa face nord, souvent enneigée en hiver, rappelle le caractère alpin du massif. Au premier plan apparaissent les vestiges du fort de Vizzavona (appelé aussi Fort de Vaux ou Fort di a Foce) construit à la fin du XVIIIᵉ siècle pour contrôler ce passage stratégique entre le nord et le sud de la Corse. L’ouvrage, aujourd’hui en ruines, est inscrit au titre des Monuments historiques.
Si, comme Hervé Tusoli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







