A màghjina - San Petru d’Accia, l’anima antica chì parla à u ventu
À 1 070 mètres d’altitude, la chapelle San Petru d’Accia veille en silence. Son abside, d’une beauté saisissante, capte la lumière : les pierres aux reflets verts, en serpentine locale, invitent à revivre le passé....ou du moins à l'imaginer. Daté de la fin du VIe ou du début du VIIe siècle, selon Geneviève Moracchini-Mazel, le site demeure un témoignage rare de la profondeur de l’identité corse, entre mémoire, pierre et souffle du temps.
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