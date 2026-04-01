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A màghjina - San Petru d’Accia, l’anima antica chì parla à u ventu


le Dimanche 12 Avril 2026 à 07:25

À 1 070 mètres d’altitude, la chapelle San Petru d’Accia veille en silence. Son abside, d’une beauté saisissante, capte la lumière : les pierres aux reflets verts, en serpentine locale, invitent à revivre le passé....ou du moins à l'imaginer. Daté de la fin du VIe ou du début du VIIe siècle, selon Geneviève Moracchini-Mazel, le site demeure un témoignage rare de la profondeur de l’identité corse, entre mémoire, pierre et souffle du temps.
Si, comme Stéphanie Ingram, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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