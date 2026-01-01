A màghjina - Quandu l’alba carezza u Fium'Orbu
À l’aube, le ciel s’ouvre en nuances de rose et d’or. Depuis Prunelli-di-Fium'Orbu, l’étang d’Urbinu miroite encore endormi, et, tout au bout du regard, l’île de Monte Cristo apparaît comme une promesse, posée sur la mer silencieuse.
