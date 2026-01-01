CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Pierre-Yves André 21/01/2026 Bastia, Corte et Ajaccio - Une variation autour de « Roméo et Juliette » de Shakespeare 15/01/2026 Laval – SC Bastia : le match qui pourrait sceller l’avenir du Sporting en Ligue 2 14/01/2026 Tribunal de Commerce d'Ajaccio : 28 135 entreprises inscrites au RCS  14/01/2026

A màghjina - Quandu l’alba carezza u Fium'Orbu


le Jeudi 15 Janvier 2026 à 07:35

À l’aube, le ciel s’ouvre en nuances de rose et d’or. Depuis Prunelli-di-Fium'Orbu, l’étang d’Urbinu miroite encore endormi, et, tout au bout du regard, l’île de Monte Cristo apparaît comme une promesse, posée sur la mer silencieuse.
Si, comme Géraldine Guerinot, ous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos