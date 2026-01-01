A màghjina - Quandu a luce rinasce :1er janvier 2026, premières lueurs sur la Corse
À la lisière de la nuit, les premiers rayons du soleil ouvrent le premier matin de l’année.
Une ligne de feu douce à l’horizonde la Marana, fragile et pourtant tenace. Comme un rappel silencieux : même après l’ombre, la lumière revient toujours.
Et avec elle, l’espoir à garder vivant au cœur de chacun.
