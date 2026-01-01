CorseNetInfos
A màghjina - Quandu a luce rinasce :1er janvier 2026, premières lueurs sur la Corse


le Jeudi 1 Janvier 2026 à 07:39

À la lisière de la nuit, les premiers rayons du soleil ouvrent le premier matin de l’année.
Une ligne de feu douce à l’horizonde la Marana, fragile et pourtant tenace. Comme un rappel silencieux : même après l’ombre, la lumière revient toujours.
Et avec elle, l’espoir à garder vivant au cœur de chacun.
Si, comme Louma M'Natura, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







