A màghjina - Punta Rossa, imbiancata
La Punta Rossa, ou pic von Cube, sommet du massif du Monte Cintu culminant à 2 247 mètres, présente un enneigement marqué. Si la neige est habituelle à cette altitude en hiver, l’épaisseur et la continuité du manteau observées restent, selon les spécialistes, notables dans ce secteur du Cintu.
