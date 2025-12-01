CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 Désignez votre personnalité corse de l'année 2025 31/12/2025 Municipales - À Ajaccio, Jean-Paul Carrolaggi et sa démarche Aiacciu Vivu veulent redéfinir l'avenir de la ville  29/12/2025 29 Décembre 1962 : 2 équipes du BBC Bastia disparaissent dans l'avion qui percute le Monte Renosu  29/12/2025

A màghjina - Punta Rossa, imbiancata


le Mardi 30 Décembre 2025 à 07:25

La Punta Rossa, ou pic von Cube, sommet du massif du Monte Cintu culminant à 2 247 mètres, présente un enneigement marqué. Si la neige est habituelle à cette altitude en hiver, l’épaisseur et la continuité du manteau observées restent, selon les spécialistes, notables dans ce secteur du Cintu.
Si, comme Pierre Leoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos